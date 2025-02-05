«Не успел подготовиться»: в суде Татарстана главный фигурант дела «Тукаевских» отказался от речи в прениях

Фото: Динар Фатыхов

На финишную прямую вышли сегодня прения в Верховном суде Татарстана по делу казанской банды «Тукаевские», в составе которой, по версии силовиков, в 1990–2000 годах совершены ряд убийств и покушение на гендиректора КСК КГУ «УНИКС».

После того как гособвинитель запросила для семерых фигурантов 119 лет лишения свободы, в процессе выступили трое потерпевших, а также шесть подсудимых и их адвокаты.

Сегодня суд предоставил слово арестованному бизнесмену Геннадию Кирилову, которого в СК, МВД и прокуратуре Татарстана считают руководителем банды и участником большинства вменяемых преступлений.

Однако главный фигурант выступать не стал.

«Я никоим образом не хочу затягивать процесс. Но я не смог подготовиться, — сообщил Кирилов. — Мои адвокаты не смогли прийти ко мне ни в пятницу, ни в понедельник, в связи с тем, что была поздняя доставка из Верховного суда [после заседаний по данному делу]. К выступлению я не готов. Поэтому вынужден отказаться выступать в прениях.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В итоге прения продолжила Анна Гарипова, один из адвокатов Кирилова. Причем начала с версии, которую ее подзащитный высказывал еще на старте расследования. Данное дело он считает «местью за его гражданскую позицию» со стороны оперативных сотрудников МВД Татарстана, чей коллега Ильнар Залялов, экс-начальник управления по борьбе с организованной преступностью, пошел под суд по обвинению в получении взятки и многомиллионной афере и получил 10 лет колонии строгого режима.

Автором заявления в ФСБ о коррупционных претензиях со стороны Залялова был ныне подсудимый Кирилов, напомнила его защитник в начале своей весьма объемной речи. Она заявила об исчезновении важных доказательств из материалов старых дел, что десятки лет числились нераскрытыми. А еще провела свой анализ того, как задержанные по давним делам «ломались», давали нужные показания на других людей и в статусе свидетелей обвинения по рассматриваемому делу получали свободу. Вспомнила Гарипова и про заявленный ее клиентом отвод председательствующему судье и доводы в пользу переноса процесса за пределы Татарстана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прокуратура запросила для Кирилова срок почти максимальный — 24,5 года колонии строгого режима с отбыванием первой «пятилетки» в условиях тюрьмы.

Напомним, по версии СК, МВД и прокуратуры Татарстана, в 1992—1993 годах внутри организованной преступной группы «Тукаевские» (далее — ОПГ) образовалась одноименная банда, а в январе 1993 года ее лидер приказал трем активным участникам банды убить предпринимателя Раиса Садыкова, который захотел выйти из-под криминального влияния. Киллер Кадыров, как считают силовики, подкараулил жертву у лифта в подъезде дома на улице Маршала Чуйкова и застрелил одиночным выстрелом из обреза охотничьего ружья, после чего скрылся на машине другого члена банды Валитова, организацию этого убийства сторона обвинения предъявляет Геннадию Мураткину, ныне Кирилову.



Руководителем банды в указанный период силовики считают Радика Ахметшина, он же Гитлер, убитого в марте того же года. После этого группировку «Тукаевских» и одноименную банду временно возглавил один из ее активистов Мураткин, излагала версию обвинения прокурор Ильясова.

Кирилов одновременно является фигурантом уголовного дела МВД о преступлениях ОПС «Тукаевские», причем под следствие он попал в 2017-м, после того как обвинил в вымогательстве и взятке начальника УБОП Татарстана. На тот момент Кирилов уже занимался бизнесом, в числе его проектов была казанская стройка ЖК «Острова».

Силовики считают, те же «Тукаевские» стоят за покушением на убийство Александра Щербакова в 1999-м. По версии обвинения, директор КСК КГУ «УНИКС» отказался платить дань, и Кирилов предложил заняться устранением криминальному авторитету Ринату Фархутдинову из группировки «Хади Такташ», обещая 10 тысяч долларов. Ринтик согласился и привлек к этому преступлению Анатолия Новицкого, вместе с которым занялся слежкой за «объектом», получив от заказчика информацию, где тот бывает. В ночь с 3 на 4 ноября Фархутдинов привез Новицкого на Кремлевскую, к зданию «УНИКСа», где последний, дождавшись жертву, открыл огонь.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

О раскрытии этого преступления опера и следователи сообщили лишь в 2020-м, получив явку с повинной от Фархутдинова, отбывающего пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» за преступления «Хадишенских». В 2021-м Ринтик получил за участие в покушении на Щербакова 8 лет колонии и остался на пожизненном сроке, при этом на суде он открестился от повинной и полного признания вины и заявил — оперативники обманули его: «Мне обещали, что дело закроют за истечением срока давности, поскольку и заказчик, и исполнитель (Новицкий, — прим. ред.) мертвы. Однако дело не закрыли по причине того, что Кирилов Гена, которого я оговорил, оказался жив и здоров». На допросе в Верховном суде РТ Ринтик от этих показаний отказался.

Всего по делу «Тукаевских» судят семерых. Им вменяют еще три убийства 1997–2002 годов на фоне борьбы за лидерство в своей группировке и расправы с отступниками. По версии следствия, одного человека застрелили на лестнице в доме на Габишева, другого похитили и удерживали на чердаке дома по улице Тукая, избивая арматурой, а когда выбросили у больницы, врачи его спасти не смогли. Третьей жертвой силовики считают представителя ОПГ «Даниловские», входившего в состав «Тукаевских» — мужчину изгнали за потребление наркотиков, а узнав о вынашиваемых им планах мести — расстреляли в автомобиле.

Ранее защитники обвиняемых отмечали, что 15-летний срок давности по статье 209 УК РФ (бандитизм) истек еще в апреле 2017-го, то есть за 4 года до возбуждения этого дела. Тем не менее в итоговом обвинении эта статья осталась, и лишь в прениях прокурор согласилась с позицией о прекращении преследования по «просроченным» эпизодам о бандитизме и обороте оружия.

