Экс-председатель Арбитражного суда Татарстана Боровков назначен замминистра юстиции РТ

Фото: Динар Фатыхов

Экс-председатель Арбитражного суда Татарстана Максим Боровков назначен замминистра юстиции РТ. Распоряжение об этом подписано кабмином республики.

Назначение связано с недавними изменениями в структуре Минюста, в результате которых количество заместителей министра увеличено с трех до четырех, напомнили в министерстве.

В сферу ответственности нового замминистра войдут вопросы взаимодействия с республиканскими органами исполнительной власти в сфере несостоятельности (банкротства), администрирование доходов от административных штрафов, а также обеспечение работы Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Боровков имеет высшее юридическое образование. Он окончил Казанский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». Его профессиональная карьера началась в 2003 году в Арбитражном суде Татарстана, где он занимал должность помощника судьи. С 2009 года работал судьей Арбитражного суда РТ, в 2016–2018 годах возглавлял судебный состав, а с 2018 по 2024 год занимал пост председателя Арбитражного суда Татарстана.

