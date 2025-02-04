«Нефтехимик» одержал победу над «Ладой» в Тольятти

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал выездную победу над «Ладой» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Первый период начался с быстрого гола Кирилла Капустина на второй минуте, открывшего счет в пользу гостей. Однако за этим последовали удаления и драка между Владиславом Семиным («Лада») и Ильей Пастуховым («Нефтехимик»). В большинстве «Нефтехимик» укрепил свое преимущество благодаря голу Райли Барбера на 11-й минуте (0:2).

Во втором периоде инициативу перехватила «Лада». Никита Попугаев сократил отставание на 33-й минуте, забив в дальний угол ворот Филиппа Долганова. Однако Герман Точилкин снова увеличил преимущество «Нефтехимика» на 37-й минуте (1:3).

Третий период начался с атаки хозяев льда. Дмитрий Кугрышев поразил ворота гостей, сократив отрыв до минимума (2:3). Однако на 57-й минуте Ди Жан-Себастьен поставил точку в матче, забив четвертую шайбу в ворота «Лады». Окончательный счет — 4:2 в пользу «Нефтехимика».

Следующий матч «Нефтехимик» проведет 6 февраля в 17.00 по московскому времени против уфимского «Салавата Юлаева».

Рената Валеева