В Госдуме предложили единые условия обучения в автошколах для участников СВО

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Партия «Новые люди» выступила с инициативой введения единых стандартов обучения в автошколах для инвалидов — участников СВО, на всей территории России. Об этом сообщает ТАСС.



В партии предложили профильным ведомствам запустить пилотный проект в Краснодарском крае для подтверждения возможности управления автомобилем людьми с ампутацией.



Руководитель комитета по вопросам семьи, мужчин, женщин и детей партии Кира Скрипаль обратила внимание на существующее неравенство в условиях обучения в автошколах для инвалидов в разных регионах.

— Инициатива родилась из реальной ситуации: два участника СВО с инвалидностью приехали на обучение в специализированную автошколу Краснодарского края. И только один боец из края заплатил за обучение порядка 30 тысяч, а второй из Ростовской области — около 100. Разве это справедливо по отношению к ребятам? Подобные автошколы есть не в каждом регионе, это необходимо учитывать при разработке мер поддержки, — пояснила Скрипаль.

Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов выступил с инициативой запретить продажу муляжей наград участников СВО на маркетплейсах.

Рената Валеева