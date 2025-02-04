Дэн Браун выпускает новый роман о Роберте Лэнгдоне

Книга под названием «Секрет всех секретов» («The Secret of Secrets») поступит в продажу 9 сентября 2025 года

Фото: Реальное время

После восьмилетнего перерыва Дэн Браун возвращается с новым романом о профессоре Гарвардского университета Роберте Лэнгдоне. Книга под названием «Секрет всех секретов» («The Secret of Secrets») поступит в продажу 9 сентября 2025 года. Издательство Doubleday уже объявило о первом тираже в 1,5 млн экземпляров, а выход произведения состоится одновременно в семнадцати странах, включая Великобританию, Германию, Францию, Италию, Испанию и Бразилию.

Действие нового триллера начинается в Праге, куда Лэнгдон приезжает на лекцию известной ученой Кэтрин Соломон, специалиста в области ноэтики. Однако запланированное путешествие оборачивается хаосом: происходит жестокое убийство, Кэтрин исчезает, а вместе с ней — ее рукопись, в которой содержатся революционные открытия о природе человеческого сознания. В поисках пропавшей исследовательницы Лэнгдон оказывается втянутым в опасную игру, охватывающую три мегаполиса: Прагу, Лондон и Нью-Йорк. Профессор сталкивается с могущественной организацией, которая стремится уничтожить доказательства, способные изменить представления человечества о разуме, и загадочным преследователем, вдохновленным древними мифами.

Эксперты отмечают, что «Секрет всех секретов» — наиболее амбициозный и сложный по структуре роман Брауна. В книге сочетаются элементы истории, религии, искусства и передовых научных теорий, что можно назвать визитной карточкой автора. Сам писатель утверждает, что работа над новым произведением стала для него «невероятным путешествием открытий», а издание Penguin Random House называет роман «крупнейшим книжным событием 2025 года».

Для Дэна Брауна Прага выбрана неслучайно — город с его богатой историей, мистическими преданиями и архитектурными лабиринтами идеально подходит для запутанных сюжетов в духе Лэнгдона. До этого Браун уже использовал в качестве фона для своих романов Париж, Рим, Флоренцию и Барселону, всегда уделяя большое внимание историческим и культурным деталям.

Серия книг о Роберте Лэнгдоне началась в 2000 году с романа «Ангелы и демоны», однако настоящий прорыв произошел в 2003 году с выходом «Кода да Винчи». Книга вызвала широкий общественный резонанс и стала одной из самых обсуждаемых в XXI веке. Ее экранизация, сделанная Роном Ховардом, лишь подогрела интерес, но также спровоцировала конфликт с Ватиканом, который выступил с критикой романа и препятствовал съемкам фильма «Ангелы и демоны». Впоследствии вышли еще три книги серии — «Утраченный символ» (2009), «Инферно» (2013) и «Происхождение» (2017).

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Екатерина Петрова