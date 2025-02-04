ГК «Просвещение» укрепляет позиции на рынке онлайн-образования, приобретя долю в «Эдюсон»

23,03% онлайн-школы теперь принадлежат ООО «Единая логистическая система», а последняя, в свою очередь, полностью контролируется «Просвещением»

Фото: Максим Платонов

Крупнейший российский издатель учебной литературы ГК «Просвещение» расширяет свое присутствие в сфере онлайн-образования, пишет газета «Ведомости». Группа приобрела долю в ООО «Эдюсон», которое занимается дополнительным профессиональным обучением в цифровом формате. Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», 23,03% онлайн-школы теперь принадлежат ООО «Единая логистическая система», а последняя, в свою очередь, полностью контролируется «Просвещением». Основной пакет акций (74,9%) сохраняет ООО «Инвестэдтек», которым владеет основательница «Эдюсон» Елена Масолова, а 2,07% остались у Богдана Ярового.

Представители «Просвещения» подчеркивают, что сделка позволит компании выйти на новый для нее рынок — дополнительное обучение взрослых, а также расширить B2C-направление. В «Эдюсон» подтверждают, что за четыре года существования проекта его месячная выручка выросла с 1 млн до 199 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сделка вписывается в стратегию «Просвещения» по консолидации образовательного рынка. Еще в 2019 году компания приобрела издательство «Бином», которое контролировало 3% рынка учебной литературы, а в 2020 году — корпорацию «Российский учебник», владеющую долей около 30%. В результате этих поглощений «Просвещение» заняло доминирующее положение в отрасли, что в 2025 году было зафиксировано Федеральной антимонопольной службой. По последним доступным данным, к 2018 году доля «Просвещения» составляла 42% рынка, в то время как весь сегмент учебной литературы оценивался в 26 млрд рублей.

Финансовые показатели компании также свидетельствуют о стабильном росте. В 2023 году по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выручка АО «Издательство «Просвещение» составила 47,8 млрд рублей, а чистая прибыль — 27,5 млрд рублей. Однако консолидированная отчетность по всей группе компаний не раскрывалась с 2020 года.

Таким образом, приобретение доли в «Эдюсон» может стать важным шагом в диверсификации бизнеса «Просвещения» и расширении его влияния в сфере цифрового образования. Эксперты отмечают, что спрос на онлайн-обучение продолжает расти, особенно в сегменте дополнительного профессионального образования, и такие сделки могут укрепить позиции крупных игроков на рынке.

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Екатерина Петрова