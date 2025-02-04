Форвард «Рубина» Касра Тахери пропустит молодежный Кубок Азии в Китае

Фото: Мария Зверева

Нападающий «Рубина» Касра Тахери не попал в окончательный состав сборной Ирана для участия в Кубке Азии среди игроков до 20 лет. Турнир пройдет с 12 февраля по 1 марта 2025 года в Китае.

Тахери был включен в предварительный состав сборной Ирана, однако нападающий не прибыл на тренировочный сбор национальной команды в ОАЭ. Тренерский штаб иранской команды исключил футболиста из списка для участия в Кубке Азии U-20.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что Тахери восстанавливался после травмы. Нападающий принял участие в контрольной игре казанцев с «Торпедо» (2:0) на сборе в Турции.

Осенью Тахери был основным форвардом сборной Ирана U-20 в квалификации Кубка Азии. В трех матчах отборочного турнира нападающий забил три гола, а иранцы показали стопроцентный результат.

Сегодня сборная Ирана прибыла в Китай, где до начала турнира проведет одну товарищескую встречу. На групповом этапе Кубка Азии U-20 иранцы сыграют с Индонезией, Йеменом и Узбекистаном.

Зульфат Шафигуллин