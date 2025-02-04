Сборную России по хоккею не допустят до чемпионата мира 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация хоккея (IIHF) не вернет сборную России на мировые турниры в ближайшее время. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на собственные источники. Российская национальная команда пропустит чемпионат мира в 2026 году.

По данным источника, на заседании IIHF было принято решение не возвращать Россию на международную арену. Главная причина в продлении санкции в отношении российского хоккея — невозможность обеспечения безопасности для спортсменов.

При этом пока отсутствует решение по участию сборной России на Олимпийских играх в Италии в 2026 году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Таким образом, сборная России точно пропустит взрослые чемпионаты мира в 2025 и 2026 году, а также молодежное мировое первенство — 2026.

Российские хоккеисты отстранены от международных турниров с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.

Зульфат Шафигуллин