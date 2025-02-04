Сборную России по хоккею не допустят до чемпионата мира 2026 года
Международная федерация хоккея (IIHF) не вернет сборную России на мировые турниры в ближайшее время. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на собственные источники. Российская национальная команда пропустит чемпионат мира в 2026 году.
По данным источника, на заседании IIHF было принято решение не возвращать Россию на международную арену. Главная причина в продлении санкции в отношении российского хоккея — невозможность обеспечения безопасности для спортсменов.
При этом пока отсутствует решение по участию сборной России на Олимпийских играх в Италии в 2026 году.
Таким образом, сборная России точно пропустит взрослые чемпионаты мира в 2025 и 2026 году, а также молодежное мировое первенство — 2026.
Российские хоккеисты отстранены от международных турниров с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.
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