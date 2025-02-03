Бомбу в «Алых парусах» в Москве привели в действие дистанционно

Взрывное устройство, заложенное в диван в холле здания ЖК «Алые паруса», было приведено в действие дистанционно. Об этом пишет ТАСС. При взрыве был тяжело ранен Армен Саркисян, основатель одного из добровольческих батальонов и глава Федерации бокса ДНР. Позже стало известно, что Саркисян скончался в больнице, не приходя в сознание.

По предварительным данным следствия, Саркисян находился под наблюдением.

— Когда он спустился в холл, бомбу привели в действие, — рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

Сейчас ведутся активные следственные действия: силовики изучают записи с камер видеонаблюдения, устанавливая личности причастных к преступлению и лиц, находившихся в жилом комплексе и его окрестностях в момент взрыва.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Личности злоумышленников пока не установлены. Расследование продолжается.

Рената Валеева