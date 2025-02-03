Минэнерго предложило создать реестр майнингового оборудования

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Замминистра энергетики Евгений Грабчак выступил с инициативой создания единого реестра оборудования для майнинга криптовалют. Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, эта мера направлена на повышение эффективности регулирования процесса добычи криптовалют в России.

В ведомстве считают необходимым совершенствование законодательства о майнинге, опираясь на накопленный опыт. Это включает в себя разработку более четких критериев определения майнинговой деятельности. Ключевым элементом предлагаемой реформы станет создание реестра «оборудования, без которого невозможно осуществление майнинга криптовалют». По мнению Минэнерго, такой реестр позволит более эффективно контролировать деятельность майнеров и оптимизировать механизмы выявления незаконной добычи криптовалют в регионах, где она запрещена.

— Принципиальная задача — обеспечить более четкое соблюдение запретов на майнинг в тех регионах, где он ограничен, — подчеркнули в пресс-службе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что закон о легализации майнинга вступил в силу 1 ноября 2024 года. Однако с 1 января 2025 года в ряде регионов, включая республики Северо-Кавказского федерального округа, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также частично Иркутскую область, Забайкальский край и Бурятию (в пиковые периоды энергопотребления), введены временные ограничения на майнинг до 2031 года.

Рената Валеева