Спасатели США начали поднимать обломки лайнера из воды в Вашингтоне

Спасательные службы приступили к операции по подъему обломков самолета авиакомпании American Airlines, который ранее столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным издания, работы начались утром и, как ожидается, займут около трех дней. Первые фрагменты лайнера были подняты около 10 утра по восточноамериканскому времени (18:00 мск), включая один из двигателей, который был извлечен с помощью крана с баржи.

Напомним, что в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту пассажирского самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа, в вертолете — 3 человека. Эта катастрофа стала крупнейшей в США за последние 15 лет.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

Рената Валеева