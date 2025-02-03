Сегодня в Татарстане ожидается до +1 градуса

Возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега

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Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В отдельных районах возможны туман и гололед. Ветер южный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -2 до +1 градуса. На дорогах гололедица, местами сильная.

В Казани ожидается от -1 до +1 градуса. Возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах — гололед.

Галия Гарифуллина