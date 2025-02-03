Сегодня в Татарстане ожидается до +1 градуса
Возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега
Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
В отдельных районах возможны туман и гололед. Ветер южный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -2 до +1 градуса. На дорогах гололедица, местами сильная.
В Казани ожидается от -1 до +1 градуса. Возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах — гололед.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.