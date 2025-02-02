Зеленский заявил о необходимости переговоров с Россией и прекращении конфликта

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после того, как он встретится с президентом США Дональдом Трампом, Киеву следует перейти к переговорам с Россией о прекращении конфликта.

— После разговора с Трампом нам следует перейти к некоему формату обсуждения с россиянами. Я хотел бы, чтобы США, Украина и россияне сели за стол переговоров, — сказал он в интервью Ассошиэйтед Пресс.

По его словам, Киев находится в контакте с администрацией Трампа, но разговоры пока носят общий характер.

Зеленский выразил надежду на скорую встречу с представителями США для разработки более детальных соглашений.



Накануне президент США Дональд Трамп заявил о том, что с Россией ведутся «очень серьезные» обсуждения конфликта на Украине.

Елизавета Пуншева