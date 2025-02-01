Генеральным секретарем Федерации бокса России стал Александр Беспутин
Новым генеральным секретарем Федерации бокса России избрали мастера спорта международного класса Александра Беспутина. Это решение приняли сегодня по итогам отчетно‑выборной конференции организации, сообщает ее пресс-служба.
Беспутин сменил на этой должности Татьяну Кириенко, которая занимала пост главы Федерации с января 2022 года.
— Я благодарю за доверие Алексея Александровича Рубежного, Умара Назаровича Кремлева и всех членов исполкома. Умар Назарович заложил надежный фундамент российского бокса. Хочу также сказать «спасибо» за хорошо проделанную работу предыдущему руководителю Федерации бокса России Татьяне Анатольевне Кириенко. «Машина» отечественного бокса заведена и уверенно едет по проложенной дороге, моя задача — ее ускорить, довести до совершенства, — заявил он.
Ранее Беспутин возглавлял Центр прогресса бокса (дочерняя организация Федерации бокса России). Кроме того, он занимал должность советника президента Международной ассоциации бокса (IBA).
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