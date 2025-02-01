Генеральным секретарем Федерации бокса России стал Александр Беспутин

Фото: Динар Фатыхов

Новым генеральным секретарем Федерации бокса России избрали мастера спорта международного класса Александра Беспутина. Это решение приняли сегодня по итогам отчетно‑выборной конференции организации, сообщает ее пресс-служба.

Беспутин сменил на этой должности Татьяну Кириенко, которая занимала пост главы Федерации с января 2022 года.

— Я благодарю за доверие Алексея Александровича Рубежного, Умара Назаровича Кремлева и всех членов исполкома. Умар Назарович заложил надежный фундамент российского бокса. Хочу также сказать «спасибо» за хорошо проделанную работу предыдущему руководителю Федерации бокса России Татьяне Анатольевне Кириенко. «Машина» отечественного бокса заведена и уверенно едет по проложенной дороге, моя задача — ее ускорить, довести до совершенства, — заявил он.



Ранее Беспутин возглавлял Центр прогресса бокса (дочерняя организация Федерации бокса России). Кроме того, он занимал должность советника президента Международной ассоциации бокса (IBA).

Галия Гарифуллина