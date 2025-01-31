Минтруд увеличит выплаты для «Матерей-героинь» до 72,4 тыс. рублей

Фото: Мария Зверева

Минтруд России разработал проект федерального закона, предусматривающий увеличение ежемесячной выплаты для «Матерей-героинь» до 72,4 тыс. рублей. Об этом сообщили в РИА «Новости».

В пресс-службе Минтруда подчеркнули, что предложение было подготовлено в соответствии с поручением президента и вынесено на общественное обсуждение.

Также сообщается, что аналогичные выплаты предусмотрены для Героев труда, что подчеркивает значимость данных званий в российском обществе.

Напомним, что Минтруд России разработал законопроект, который позволит учитывать в страховом стаже все периоды отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.



Анастасия Фартыгина