Минтруд увеличит выплаты для «Матерей-героинь» до 72,4 тыс. рублей
Минтруд России разработал проект федерального закона, предусматривающий увеличение ежемесячной выплаты для «Матерей-героинь» до 72,4 тыс. рублей. Об этом сообщили в РИА «Новости».
В пресс-службе Минтруда подчеркнули, что предложение было подготовлено в соответствии с поручением президента и вынесено на общественное обсуждение.
Также сообщается, что аналогичные выплаты предусмотрены для Героев труда, что подчеркивает значимость данных званий в российском обществе.
Напомним, что Минтруд России разработал законопроект, который позволит учитывать в страховом стаже все периоды отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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