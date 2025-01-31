Как ГАП «Ресурс» заключила одну из крупнейших сделок в российском АПК

В последние годы в России растет число банкротств компаний и сумма долгов, которыми обрастает банкротящийся бизнес. В 2023 году сумма общего долга всех компаний-банкротов увеличилась до 3,97 трлн.рублей против 1,67 трлн. рублей в 2022 году. А по итогам первой половины 2024 года число банкротств компаний в России выросло на 40% в сравнении с тем же периодом 2023-го. В январе-июне прошлого года банкротами были признаны в общей сложности 4363 российские компании.

Одним из способов выйти из положения и помочь бизнесу восстановиться может стать мировое соглашение. Это хороший способ избавить кредитора от долгих изнурительных и затратных процедур, а должника — от ликвидации.

Успешный кейс по спасению бизнеса — дело о банкротстве «Тимашевской птицефабрики» (ГК «Самарский бройлер»). Ее крупнейшие кредиторы ГАП «Ресурс» согласились на значительную рассрочку платежа в 60 месяцев с исчислением спустя четыре месяца после погашения задолженности перед всеми остальными кредиторами. На сегодняшний день, ГАП «Ресурс» — один из немногих холдингов, успешно реализующих политику вывода обанкротившихся предприятий только через мировые соглашения.

Напомним ситуацию. Финансовые проблемы у «Самарского бройлера» появились в 2019 г., когда Тимашевская птицефабрика задолжала 1,1 млрд руб. Россельхозбанку, а «Племрепродукт» задолжал 1,5 млрд руб. Сбербанку. Банки обратились в суд. В конце 2021 года ОАО «Токаревская птицефабрика» (ГАП «Ресурс») произвело выкуп прав требований к должникам ООО «Репродукт», ООО «Племрепродукт», ООО «Тимашевская птицефабрика» у Сбербанка и РСХБ, заключив Договоры уступки прав требований.

ГАП «Ресурс» стала правопреемником кредиторов в арбитражном процессе и 100% долей в Тимашевской птицефабрике, «Племрепродукте» и «Репродукте» с конца 2023 г. по начало 2024 г. перешли к Виталию Васько, которого в СМИ называли одним из менеджеров группы.

Учитывая перекрестное поручительство компаний, входящих в холдинг СБ, общий долг составил 6,9 млрд рублей. Таким образом, было реализовано крупнейшее мировое соглашение в российском АПК.

Арбитражный суд Республики Татарстан 18 сентября 2024 года утвердил мировое соглашение с кредиторами в рамках банкротных дел птицефабрики «Племрепродукт» и комбикормового завода «Репродукт». Аналогичное решение в отношении Тимашевской птицефабрики, тоже входящей в «Самарского бройлера», принял Арбитражный суд Самарской области.



Экс-владелец активов Ильшат Тукаев комментировал в СМИ: «в нашем случае удалось достигнуть максимально комфортного компромисса, как для группы компаний «Ресурс», так и для акционеров холдинга «Самарский бройлер». Благодаря правильному решению холдингу «Самарский бройлер» удалось избежать банкротства, Самарскому региону сохранить важный агропромышленный актив. Люди не остались на улице, а их семьи без средств к существованию».

В практике ГАП «Ресурс», это не первая сделка такого рода, но первая по объему долгов. Ранее компания Виктора Наурузова аналогичным образом «разобралась» с ОАО «Племрепродуктор Зеленчукский», а еще раньше с ростовским агрокомплексом «Белая птица».