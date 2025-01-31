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Мишустин заявил о вымогательстве у российского бизнеса со стороны киргизских чиновников

14:56, 31.01.2025
Мишустин заявил о вымогательстве у российского бизнеса со стороны киргизских чиновников
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил своему киргизскому коллеге Адылбеку Касымалиеву о вымогательских действиях чиновников из Киргизии в отношении российских компаний, ведущих бизнес в республике. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».

Мишустин выразил серьезную озабоченность ситуацией, отметив «необоснованные претензии и неправовые заявления представителей госорганов Киргизии высокого уровня» в отношении добросовестных российских компаний, которые инвестируют в экономику Киргизии, создают рабочие места и являются крупными налогоплательщиками.

Российский премьер подчеркнул, что факты «противоправных, иногда вымогательских действий» были изложены МИД России в дипломатической ноте, и попросил руководство Киргизии прекратить административное давление на российские компании и обеспечить защиту их прав и законных интересов.

В ответ на это Адылбек Касымалиев пообещал разобраться в ситуации, напомнив, что ранее они с Мишустиным уже обсуждали вопрос защиты российского бизнеса. Он заверил, что по возвращении в Бишкек он еще раз обсудит этот вопрос и проинформирует российского коллегу о результатах.

Рената Валеева

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