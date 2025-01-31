В Норвегии задержали судно с российским экипажем по подозрению в повреждении кабеля

Фото: Маргарита Головатенко

Норвежская полиция задержала судно Silver Dania, принадлежащее Норвегии и идущее под норвежским флагом, с полностью российским экипажем по подозрению в причастности к повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление полиции города Тромсе.

Задержание было произведено по запросу латвийских властей. Полиция подозревает, что судно, следовавшее из Санкт-Петербурга в Мурманск, нанесло серьезный ущерб оптоволоконному кабелю между Латвией и Швецией. Об этом пишут «Ведомости».

По данным AFP, владелец судна отрицает все обвинения, заявив, что его судно «не сделало ничего плохого».

Напомним, что 26 января в Балтийском море был поврежден оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио— и телевещания (LVRTC) в результате «внешнего воздействия». В связи с инцидентом премьер-министр Латвии Эвика Силиня созвала совещание ответственных министров и руководителей служб. На следующий день, 27 января, Швеция также задержала судно по подозрению в диверсии, однако название судна тогда не сообщалось.

Рената Валеева