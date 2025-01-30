МЧС предупредило, что выходить на лед в период оттепели опасно для жизни

Фото: Дарья Пузикова

Замруководителя Главного управления МЧС России по Татарстану Юрий Венедиктов предупредил о сложной ледовой обстановке в регионе из-за продолжающихся плюсовых температур и дождя.

Лед под воздействием тепла и водных потоков разрушается, а талая вода скрывает его реальную прочность, что создает опасность подвижек и обрушений.

МЧС рекомендует воздержаться от выхода на лед, особенно в одиночку, а также избегать использования снегоходов и лыжных прогулок по поверхности. В районах, где лед еще имеет толщину от 20 до 25 см, например на озерах и прудах, он начинает терять свою прочность, что делает выход на лед смертельно опасным.

Напомним, что в Татарстане временно приостановлено движение автотранспорта по всем трем действующим ледовым переправам.

Анастасия Фартыгина