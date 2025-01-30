Биометрией для оплаты проезда воспользовались 100 тысяч человек, в том числе в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Более ста тысяч поездок в метро Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары уже оплачено с помощью биометрии. Об этом сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий в интервью ТАСС.

По словам Поволоцкого, жители Екатеринбурга показали наибольшую активность в использовании биометрической оплаты проезда, даже опередив москвичей. Это свидетельствует о востребованности инновационного способа оплаты.

— И это только начало, — подчеркнул Поволоцкий. Для популяризации биометрической оплаты проезда в четырех городах-миллионниках действуют специальные скидки, достигающие 40% от стоимости проезда.

В Казани услуга появилась в августе. Отметим, что для использования биометрической оплаты проезда необходимо зарегистрироваться в Единой биометрической системе через приложение «Госуслуги Биометрия» и привязать биометрию к платежному инструменту в приложении Системы быстрых платежей (СБП).

Рената Валеева