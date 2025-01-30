Бастрыкину доложат о ходе расследования дела по факту отравления семьи угарным газом в Казани

В Казани семь человек, в том числе четверо детей, пострадали от отравления угарным газом в собственной квартире. Следком России возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Предварительной причиной трагедии следствие считает нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

По информации СУ СК России по Татарстану, в настоящее время ведется активное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые экспертизы.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Василию Липскому представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.

Рената Валеева