Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов по футболу

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Минувшей ночью стали известны все участники плей-офф и стыковых матчей Лиги чемпионов по футболу. Дальше прошли 24 команды, восемь лучших пробились напрямую в 1/8 финала турнира.

В стыковых матчах сыграют 16 клубов, занявших в основном этапе места с 9-го по 24-е. В число сеяных команд вошли «Аталанта», «Боруссия Дортмунд», «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ, «ПСЖ», «Бенфика». Несеяными в стыках оказались «Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити», «Спортинг», «Брюгге».

«Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла» напрямую вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Остальные участники данного этапа турнира определятся по итогам стыковых матчей.

В нынешнем сезоне Лига чемпионов проходит в обновленном формате. Все 36 команд были поделены на четыре корзины и провели по восемь матчей. Участники плей-офф определялись по сводной турнирной таблице. В 1/8 финала попали лучшие восемь команд. Еще 16 клубов будут бороться за попадание в плей-офф в дополнительном раунде.

Зульфат Шафигуллин