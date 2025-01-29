В Альметьевском районе Татарстана проведут отлов бродячих собак

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В Альметьевске 30 января будет проведен отлов бродячих собак. В связи с этим местных жителей просят уделить внимание своим питомцам и не допускать их самовыгула. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Отлов безнадзорных животных осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Специалисты проведут вакцинацию против бешенства и стерилизацию отловленных собак, после чего вернут их на прежние места.

Животные с цветными бирками на ушах не подлежат повторному отлову, за исключением случаев проявления агрессии.

Напомним, что с целью сокращения количества бездомных животных в Татарстане ввели обязательную регистрацию собак. Об этом заявил начальник Управления ветеринарии Кабмина Алмаз Хисамутдинов. До 1 июля 2025 года все владельцы собак в регионе должны провести чипирование своих питомцев.



Анастасия Фартыгина