«Рубин» отправил Рахмоналиева в аренду в азербайджанский «Сабах»

Фото: Динар Фатыхов

Полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев по арендному соглашению отправился в азербайджанский «Сабах». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Аренда Рахмоналиева в «Сабахе» рассчитана до конца 2025 года. По данным некоторых источников, 21-летний футболист продлил действующий контракт с «Рубином» еще на сезон. Прежнее соглашение с клубом истекало в декабре 2025 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Умарали Рахмоналиев выступает за «Рубин» с декабря 2022 года. За казанскую команду узбекистанский полузащитник провел 27 игр, не отметившись результативными действиями.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист лишь дважды вышел на поле.

Главным тренером «Сабаха» является экс-футболист ЦСКА российский специалист Василий Березуцкий. Команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана после 20 туров.

Зульфат Шафигуллин