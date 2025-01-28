Казань вошла в топ-10 самых щедрых городов России по тратам мужчин на ювелирные украшения

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В преддверии Дня святого Валентина Казань вошла в десятку городов России, мужчины которых наиболее щедры в отношении своих возлюбленных, тратя значительную часть своих доходов на ювелирные украшения. К такому выводу пришли аналитики ювелирного бренда Sokolov и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Согласно исследованию, мужчины Казани тратят на ювелирные украшения для своих женщин в среднем 16% от своей зарплаты, что позволило городу занять восьмое место в рейтинге щедрости. Для сравнения: на первом месте оказался Калининград, где этот показатель составил 26,3%. Второе и третье места заняли Волгоград (20,4%) и Саратов (21,5%) соответственно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru





В антирейтинге наименее щедрых городов оказались Омск (11,3%), Уфа (12%) и Пермь (12,7%). Средний показатель по России составил 20%.

Интересно отметить, что мужчины Казани стали активнее покупать женские ювелирные украшения в розничных магазинах. В 2024 году средний чек в Казани увеличился на 24% по сравнению с 2023 годом.

В целом по России продажи мужских украшений для женщин в 2024 году выросли в 1,3 раза, а средний чек увеличился на 16%. Наиболее популярными ювелирными изделиями среди мужчин стали кольца (30% от всех продаж), серьги (23%) и цепи (16%). Наиболее востребованными вставками в украшениях оказались фианиты, бриллианты и топазы.

Рената Валеева