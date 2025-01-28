Кабмин одобрил запрет на работу судебным приставом лицам, избежавшим уголовного наказания штрафом

Фото: Максим Платонов

Правительство разработало законопроект, который может закрыть двери в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) для граждан, избежавших уголовного наказания за счет выплаты штрафа или возмещения ущерба. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно действующему законодательству, уголовное дело по обвинениям в преступлениях небольшой и средней тяжести может быть прекращено при условии выплаты судебного штрафа или возмещения ущерба, причиненного преступлением. На данный момент, такие лица имеют право служить в ФССП.

Однако, по мнению правительства, такая практика не соответствует статусу сотрудника органов принудительного исполнения. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что «освобождение от уголовной ответственности в связи с назначением ему судебного штрафа или возмещением ущерба несовместимо с нахождением такого лица на службе в органах принудительного исполнения».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, законопроект предполагает расширение оснований для увольнения судебных приставов по инициативе руководства. В перечень добавляются такие причины, как утрата доверия к сотруднику и приобретение им статуса иностранного агента во время временной нетрудоспособности.

Законопроект уже получил одобрение Верховного суда, Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции.

Рената Валеева