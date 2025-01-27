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Банк России опубликовал курс валют с 28 января

21:37, 27.01.2025
Банк России опубликовал курс валют с 28 января
Фото: Сейтумерова Анна

Банк России опубликовал официальный курс валют со вторника, 28 января. По отношению ко всем денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар понизился в цене на 1,13 рубля, евро ослабил свою позицию на 0,44 рубля, юань упал на 0,13 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 97,13 рубля;
  • евро — 102,75 рубля;
  • юань — 13,38 рубля.

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