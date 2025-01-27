В Татарстане 17-летний водитель ВАЗа устроил погоню по трассе М-7
Автоинспекторы Татарстана задержали 17-летнего водителя автомобиля ВАЗ, который пытался скрыться от правоохранителей, устроив погоню по трассе М-7. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ.
Инцидент произошел после того, как юноша, заметив инспекторов, резко изменил направление движения и попытался уйти от преследования. Несмотря на неоднократные требования остановиться, он продолжал движение, совершая опасные маневры.
В результате преследования водителя удалось задержать. При проверке выяснилось, что у него нет водительских прав. Молодого человека доставили в отдел полиции, где на него составили несколько административных протоколов.
Среди нарушений — управление незарегистрированным транспортным средством, нарушение правил применения ремней безопасности и другие серьезные правонарушения.
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