В Татарстане 17-летний водитель ВАЗа устроил погоню по трассе М-7

Фото: Максим Платонов

Автоинспекторы Татарстана задержали 17-летнего водителя автомобиля ВАЗ, который пытался скрыться от правоохранителей, устроив погоню по трассе М-7. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ.

Инцидент произошел после того, как юноша, заметив инспекторов, резко изменил направление движения и попытался уйти от преследования. Несмотря на неоднократные требования остановиться, он продолжал движение, совершая опасные маневры.

В результате преследования водителя удалось задержать. При проверке выяснилось, что у него нет водительских прав. Молодого человека доставили в отдел полиции, где на него составили несколько административных протоколов.

Среди нарушений — управление незарегистрированным транспортным средством, нарушение правил применения ремней безопасности и другие серьезные правонарушения.

Анастасия Фартыгина