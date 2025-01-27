Песошин: «900 дней блокады Ленинграда — трагедия и символ стойкости»

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин выступил с обращением к жителям республики в честь 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В своем поздравлении он подчеркнул значимость этой даты в истории Великой Отечественной войны.

Песошин заявил, что 900-дневная оборона Ленинграда является одной из самых трагических страниц войны. Он уточнил, что, несмотря на тяжелые условия, город на Неве не сдался и вышел победителем, проявив невероятную стойкость и самоотверженность.

— Наш народ боролся не только с врагом, но и с холодом, голодом и отчаянием, — добавил он.

Премьер-министр также выразил глубокую благодарность ветеранам и жителям блокадного Ленинграда, которые пережили эти трудные времена. Он призвал всех помнить подвиг тех, кто отдал свои жизни за будущее Родины, и пожелал здоровья и благополучия ветеранам.

— Светлая память павшим героям, низкий поклон живым. Пусть в наших сердцах всегда живет гордость за великий народ, — заключил Песошин.

Также президент России Владимир Путин заявил, что подвиг осажденного Ленинграда не будет забыт и останется в веках. Это заявление было сделано накануне церемонии вручения наград ветеранам-ленинградцам, приуроченной к годовщине снятия блокады.

Накануне Путин в 81-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.



Анастасия Фартыгина