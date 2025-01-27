Татарстан предложил инвесторам проекты общей стоимостью 2 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане презентовали два инвестиционных проекта на общую сумму два миллиарда рублей, включая создание индустриального парка в Альметьевске и строительство гостиничного комплекса в Елабуге. Эти предложения были направлены в Минэкономразвития России, которое собирает инвестиционные инициативы от регионов на общую сумму 250 млрд рублей. Об этом сообщили в министерстве республики.

Подготовка этих предложений является частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», направленного на привлечение частных инвестиций. Новый региональный стандарт требует от субъектов формировать конкретные предложения по запуску производств, что важно для упрощения взаимодействия с потенциальными инвесторами.

— Мы готовы оказать поддержку в сборе разрешительной документации и подключении к инфраструктуре, — отметил представитель Минэкономики Мурат Керефов. На сегодняшний день в Татарстане размещены 16 инвестиционных предложений на инвестиционном портале, охватывающих разнообразные проекты от производства кормов до строительства коттеджных поселков. Эти предложения будут доступны на инвестиционной карте России, обеспечивая прозрачность и доступность для предпринимателей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, ведется работа по улучшению взаимодействия с инвесторами в рамках проекта «Сквозной инвестиционный поток». Уже обработано около 1 000 заявок, включающих вопросы по техприсоединению, аренде земли и кредитованию.

Рената Валеева