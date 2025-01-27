Кабмин поддержит законопроект о снижении до 14 лет возраста присяги гражданина

Фото: Динар Фатыхов

Правительство планирует одобрить проект закона, который предлагает снизить возраст, с которого лица обязаны приносить присягу гражданина при принятии российского гражданства, с 18 до 14 лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

Положительный отзыв на законопроект №769953-8 был утвержден 27 января на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Согласно новой редакции закона, решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным, если лицо откажется от принесения присяги.

В настоящее время действуют нормы, согласно которым решение о приеме в гражданство может быть отменено, если лицо не явилось для принесения присяги в течение одного года со дня принятия решения о получении российского гражданства.

Целью законопроекта является повышение патриотического духа и осознанного выполнения обязательств по соблюдению Конституции и законодательства страны.

Рената Валеева