Правительство поддержало законопроект о заочном привлечении иноагентов к ответственности

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Правительство одобрило законопроект, который предполагает заочное привлечение иноагентов к административной ответственности за нарушения законодательства в этой сфере. Об этом пишет ТАСС.

Законопроект разработан главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и предполагает внесение поправок в КоАП РФ. Как указано в проекте отзыва, данные поправки направлены на «усиление административной ответственности за нарушение законодательства в указанной сфере»

Однако, как подчеркивают в кабмине, новые нормы потребуют внесения изменений, которые наделят должностных лиц, уполномоченных на осуществление госконтроля за соблюдением законодательства об иноагентах, полномочием по составлению административных протоколов за неисполнение их законных требований.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, в правительстве напоминают, что законопроект не учитывает положения другого пакета поправок к КоАП, ранее поддержанного кабмином, который вводит возможность «заочного привлечения к административной ответственности за любое административное правонарушение за пределами РФ, если оно направлено против интересов России».

Рената Валеева