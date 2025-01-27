Черчесов покинул сборную Казахстана спустя полгода после назначения
Казахстанская федерация футбола (КФФ) сообщила об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана. Российский специалист покинул должность спустя полгода после назначения.
Сообщается, что контракт с Черчесовым расторгнут по обоюдному согласию сторон. Также уходит весь тренерский штаб сборной Казахстана.
— Казахстанская федерация футбола благодарит Станислава Саламовича и его штаб за проделанную работу и желает дальнейших успехов в карьере! — говорится в заявлении.
Черчесов был назначен главным тренером сборной Казахстана в июне 2024 года. Под руководством российского тренера казахская команда сыграла шесть матчей в Лиге наций, набрав один балл.
Ранее Черчесов дошел со сборной России до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.
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