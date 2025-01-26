Российские военные освободили Великую Новоселку в ДНР
Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Согласно официальному сообщению ведомства, 26 января 2025 года в результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» был освобожден населенный пункт Великая Новоселка.
Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Зеленое в ДНР.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.