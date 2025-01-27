Сегодня в Татарстане ожидается до +2 градусов

Возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, мороси и дождя

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, мороси и дождя. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-западный 5—10 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -2 до +2 градусов. На дорогах образование сильной гололедицы.

В Казани прогнозируется 0..+2 градуса. Ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, мороси и дождя, местами гололед.

Галия Гарифуллина