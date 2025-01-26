Представители Израиля будут присутствовать на параде Победы 9 мая в Москве

Фото: Динар Фатыхов

Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о своем намерении присутствовать на параде Победы 9 мая в Москве, несмотря на текущую геополитическую обстановку.

— Безусловно. Я обещаю уже заранее, я буду участвовать и в этом году, — цитирует посла ТАСС.

Гальперин подчеркнула, что «исторические факты не меняются из-за геополитических обстоятельств», и Израиль еще в 2017 году принял решение отмечать День Победы 9 мая. Она также сообщила о планах посольства Израиля в Москве проводить в течение всего года мероприятия, посвященные 80-летию Победы.

Это заявление контрастирует с позицией Германии, чей посол в России Александер Ламбсдорф ранее заявил об отсутствии планов отправлять представителей на парад Победы в Москве из-за продолжающегося конфликта на Украине.

Министр обороны России Андрей Белоусов ранее сообщал, что военные парады 9 мая пройдут в Москве и еще в восьми городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Рената Валеева