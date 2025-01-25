«Рубин» с минимальным счетом обыграл «Стругу» в контрольном матче в Турции

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» победил македонскую «Стругу» со счетом 1:0 в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции. Для команды Рашида Рахимова победа стала первой в 2025 году.

Единственный гол в матче забил Энри Мукба. Вратари Евгений Ставер и Артур Нигматуллин сыграли по 45 минут каждый и сохранили ворота «сухими».

Счет был открыт казанцами уже в стартовую минуту игры, после красивой трехходовки, начавшейся пасом из глубины от Олега Иванова. Александр Ломовицкий получил пас на правом полуфланге, сместился в штрафную, откуда сделал передачу в центр, где Энри Мукбе оставалось лишь добить мяч в пустые ворота — 1:0.

После окончания первого тайма тренерский штаб казанцев заменил десять игроков стартового состава. На 57-й минуте встречи «Рубин» мог удвоить преимущество. Однако удар Умарали Рахмоналиева пришелся в перекладину ворот «Струги». В концовке игры за казанскую команду дебютировал воспитанник академии Руслан Калмурзин.

Матч против «Струги» стал первым для «Рубина» в 2025 году. Во вторник команда Рашида Рахимова должна была сыграть с сербской «Войводиной», но игру отменили из-за непогоды.

Первый тренировочный сбор «Рубина» в турецком Белеке продлится до 26 января. Через некоторое время казанская команда продолжит заниматься в Турции.

Зульфат Шафигуллин