Казанским студентам предлагают одни из самых высоких зарплат

Фото: Михаил Захаров

Казань заняла четвертое место среди городов России с самыми высокими зарплатными предложениями для студентов. Такие результаты анализа приводит «Авито Работа». По данным рынка труда для соискателей-студентов за 2024 год, при трудоустройстве за неполный рабочий день им предлагали около 56,6 тыс. рублей в месяц.

Первое место рейтинга принадлежит Новосибирску, где средняя зарплата в месяц для студентов за такой график составила 58,9 тыс. рублей. Студенты Нижнего Новгорода могут рассчитывать в среднем на 57,8 тыс. рублей в месяц: это второе место в рейтинге. Тройку замыкает Екатеринбург с ежемесячной зарплатой в 56,8 тыс. рублей.

Высокие зарплатные предложения студентам в городах-лидерах рейтинга аналитики объясняют присутствием крупных университетов с высокой репутацией среди работодателей. Компании готовы предлагать привлекательные стартовые условия для их выпускников.

В среднем по России за 2024 год работодатели стали предлагать соискателям-студентам зарплаты на 14% больше, чем годом ранее. В прошлом году общероссийские средние зарплатные предложения для новых сотрудников-студентов составили 57,7 тыс. рублей в месяц.

Напомним, в 2024 году средняя заработная плата, предлагаемая работодателями российским студентам, составила 70,1 тыс. рублей, что на 37% больше, чем в 2023 году. Максимальные предложения доходят до 125 тыс. рублей, увеличившись на 25 тыс. по сравнению с предыдущим годом.