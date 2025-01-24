Татарстан откроет IT-центры в Саудовской Аравии и Катаре для экспорта технологий
Татарстан планирует открыть совместные IT-центры в Саудовской Аравии и Катаре в 2025 году. Об этом сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин на итоговой коллегии министерства.
По словам министра, эти центры станут площадкой для централизованного экспорта татарстанских IT-решений и технологий на рынок Ближнего Востока.
— В текущем году мы планируем открытие совместного IT-центра в Саудовской Аравии и Катаре с целью централизованного экспорта лучших решений и технологий на рынок Ближнего Востока, — заявил Хайруллин.
Министр подчеркнул, что вывод татарстанских IT-разработок на международные рынки является одним из приоритетных направлений. Он отметил, что прошедший саммит БРИКС подтвердил интерес делегаций к опыту IT-компаний Татарстана. При этом Хайруллин признал, что текущий экспортный потенциал используется не в полной мере.
В качестве примера успешного экспорта IT-решений министр привел компанию Innsotage, которая уже имеет новые договоренности по экспортным контрактам с ОАЭ, Малайзией и другими странами.
Планируется, что в новых центрах будут представлены лучшие разработки татарстанских IT-специалистов, а также будут проводиться мероприятия по продвижению технологического потенциала республики.
Хайруллин также обратился к строительному комплексу республики с призывом строго соблюдать регламент при проведении земляных работ, особенно в случае повреждения кабелей.
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