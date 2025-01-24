Хайруллин — об обрыве кабеля в Татарстане: необходимо соблюдать регламент при повреждении

Фото: Мария Зверева

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин обратился к строительному комплексу республики с призывом строго соблюдать регламент при проведении земляных работ, особенно в случае повреждения кабелей.

Министр подчеркнул необходимость вызова представителя оператора связи на место происшествия, напомнив о недавнем обрыве кабеля в Пестречинском районе, о чем он заявил на итоговой коллегии ведомства.

Хайруллин отметил, что ежегодно при земляных работах происходит около 500 порывов и эта цифра имеет тенденцию к росту. Он подчеркнул, что ответственность за сохранность подземных коммуникаций лежит не только на строительных организациях, но и на всех участниках процесса, включая операторов связи, которые должны своевременно предоставлять актуальную информацию о расположении своих сетей.

Инцидент, произошедший на участке между Тюлячами и Новой Турой, вызвал замедление интернета в 21 регионе России, затронув около 3,8 млн пользователей. Оно было вызвано проведением земляных работ сторонней организацией.

Рената Валеева