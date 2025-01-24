Банк России опубликовал курс валют на выходные с 25 по 27 января
Банк России опубликовал официальный курс валют с субботы, 25 января. По отношению к двум денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар убавил в цене 0,83 рубля, евро снизил свою позицию на 0,47 рубля, юань подешевел на 0,07 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 103,19 рубля;
- евро — 98,26 рубля;
- юань — 13,51 рубля.
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