FIDE допустила российских шахматистов до 18 лет к командным соревнованиям

Фото: Динар Фатыхов

Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о решении допустить шахматистов из России и Белоруссии до 18 лет к участию в командных соревнованиях. Об этом сообщили в РИА «Новости».

В соответствии с новым регламентом FIDE также разрешает участие в соревнованиях для игроков с ограниченными возможностями.

Вице-президент FIDE получит инструкции по формированию нейтральных команд и утверждению условий участия, при этом ограничения по национальной символике для нейтральных спортсменов сохраняются.

FIDE и 15-й чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд подчеркнули, что это решение отражает стремление федерации поддерживать баланс между инклюзивностью и ответственностью, учитывая рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, что после начала военных действий на Украине в 2022 году FIDE временно запретила россиянам участвовать в командных турнирах, но разрешила участие в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе. Решение о проведении соревнований на территории России и Белоруссии остается под запретом.

Накануне глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш высказался за допуск российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе.



Анастасия Фартыгина