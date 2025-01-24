Татарстан выделит 43 млн рублей на реставрацию здания заводской школы в селе Новый Кокшан

В Татарстане выделят 43 млн рублей на реставрацию здания заводской школы, построенной в 1874 году в селе Новый Кокшан. Проект поддержал Рустам Минниханов, который подчеркнул важность сохранения культурного наследия региона.

Здание является жемчужиной истории Менделеевска и сохраняет свидетельства индустриального прошлого. Именно в Новом Кокшане Ушковы основали первый завод, от него сохранился уникальный объект деревянного зодчества — ремесленное училище для детей рабочих.

В советские годы в здании размещалась школа, а сегодня оно служит сельским клубом и центром культурной жизни населенного пункта. Уникальный памятник архитектуры XIX века выделяется мезонином с резным орнаментом и треугольными оконными завершениями, а также двухъярусным «шатром» и высоким шпилем. Пол в здании оформлен ушковской керамической плиткой, производившейся на Кокшанском гончарном заводе.

Работы по подготовке документов для реставрации ведутся давно, и проект получил значительную поддержку от помощника раиса Татарстана Олеси Балтусовой. Она посетила историческое место в марте 2023 года, после чего началась активная работа над проектом.



Анастасия Фартыгина