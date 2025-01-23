Рост номерного фонда гостиниц в России замедлится в 2025—2026 годах

В 2024 году внутренний турпоток достиг рекордного показателя — 92 млн поездок

Фото: Мария Зверева

Темп роста номерного фонда гостиниц в России в 2025—2026 годах замедлится и составит менее 10% в год. К такому выводу пришли аналитики консалтинговых компаний, опрошенные «Ведомостями».

Олег Германенко, руководитель группы стратегического консалтинга Nikoliers, прогнозирует прирост качественного номерного фонда в среднем на 7% в год. Аналогичный показатель называет партнер NF Group Ольга Широкова, отмечая, что в 2025 и 2026 годах ежегодно будет вводиться в эксплуатацию порядка 10—12 тыс. номеров, соответствующих классификации 3—5 звезд».

Более консервативную оценку дает Commonwealth Partnership, согласно которой в 2025 году количество номеров в сетевых отелях увеличится на 5% (около 3 тыс. номеров) и достигнет 60 972. В 2026 году ожидается прирост на 9%, до 66 359 номеров.

При этом, Commonwealth Partnership прогнозирует ускорение ввода нового номерного фонда к 2027—2028 годам, когда количество номеров будет увеличиваться на 18% ежегодно, достигнув 66 359 и 78 138 соответственно. Германенко также согласен с тем, что ввод многих объектов, находящихся в стадии строительства (средний цикл строительства гостиниц составляет 2—5 лет), придется именно на 2027—2028 годы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По итогам 2024 года объем сетевого гостиничного фонда Commonwealth Partnership оценивает в 57 954 номера, с приростом за год в пределах 2 200 (+4%), из которых 778 номеров открылись в отелях Москвы.



В 2024 году внутренний турпоток достиг рекордного показателя в 92 млн поездок, что на 18% больше, чем годом ранее. Эксперты прогнозируют дальнейший рост турпотока по России и спроса на качественные коллективные средства размещения, что, по мнению Германенко, может привести к дефициту номерного фонда в ближайшие несколько лет, особенно на популярных направлениях и в высокий сезон.

Рената Валеева