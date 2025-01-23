Минкультуры запретит прокат фильмов, пропагандирующих отказ от деторождения

Фото: Динар Фатыхов

Министерство культуры не будет выдавать прокатные удостоверения фильмам, пропагандирующим отказ от рождения детей. Соответствующие изменения вносятся в правила выдачи прокатного удостоверения, отмечает «Интерфакс».

Проект приказа ведомства «О внесении изменений в Порядок предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм...» опубликован на портале проектов нормативных актов.

В пресс-службе Минкультуры заявили, что «планируемые изменения носят технический характер и необходимы для приведения документа в соответствие Федеральному закону № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Согласно изменениям, внесенным в этот закон в ноябре 2024 года, перечень случаев, когда прокатное удостоверение не выдается, был дополнен текстом: «содержанием в фильме материалов, пропагандирующих отказ от деторождения».

Данные меры приняты в соответствии с ранее подписанными президентом России Владимиром Путиным законами о запрете пропаганды идеологии «чайлдфри», включая ее распространение в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

Рената Валеева