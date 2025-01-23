Более 40 сотрудников охранного предприятия «ТАИФ-СБ» отмечены наградами
Охранное предприятие «ТАИФ-СБ» отметило год со дня образования. В Казани, на торжественной церемонии, приуроченной к событию, состоялось награждение отличившихся сотрудников компании.
Так, благодарственными письмами Государственного совета Республики Татарстан были отмечены заслуги начальника охраны подразделения охраны Казанской ТЭЦ-3 Фарида Гимадеева и начальника финансово-экономического отдела компании Диляры Миннехановой.
Благодарности мэрии Казани удостоены начальник караула подразделения охраны Казанской ТЭЦ-3 Николай Понамарев и охранник того же подразделения Гульсина Гайнанова.
Благодарственным письмом Минэкономики РТ награждена главный бухгалтер ООО «ТАИФ-СБ» Лариса Насырова.
Еще 13 человек также удостоены ведомственных, корпоративных наград и благодарностей от имени АО «ТАИФ».
В пятницу, 24 января, руководство охранного предприятия продолжит церемонию вручения наград уже в обособленном подразделении компании в Нижнекамске. Там за безупречную службу ведомственными и корпоративными наградами и благодарностями будут отмечены еще 28 сотрудников.
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