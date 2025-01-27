Авито Работа и УЦ Магнитогорского металлургического комбината подписали соглашение

24 января в Магнитогорске Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы, и Андрей Козловский, директор учебного центра Магнитогорского металлургического комбината (ММК), подписали соглашение о партнерстве. Сотрудничество будет реализовано при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Среди основных направлений сотрудничества, связанных с соискателями, — подготовка и повышение квалификации специалистов металлургической отрасли и других производств, развитие программ профориентации для школьников и студентов, популяризация инженерных и рабочих специальностей, а также запуск совместных инициатив по промышленному туризму.



Работодатели в рамках партнерства смогут обмениваться передовыми подходами к взаимодействию с сотрудниками. Авито Работа благодаря внутренней аналитике больших данных может помочь производственному сектору объективно оценивать состояние рынка труда и перспективы его развития, а также внедрять лучшие практики для обучения, найма и развития специалистов.

«По данным нашего недавнего исследования, для россиян самые привлекательные профессии на производстве — инженеры (32%) и операторы оборудования (27%). Новый формат партнерства позволит не только привлекать таланты на эти востребованные позиции, но и системно развивать их навыки, создавая возможности для карьерного роста и увеличения промышленного потенциала страны», — прокомментировал Дмитрий Пучков.

«Сотрудничество позволит использовать имеющуюся инфраструктуру и не создавать новые административные единицы. Такой подход обеспечит гибкость и оперативность в реализации задач и пилотных проектов, сокращая временные и финансовые затраты на создание новых юридических лиц», — добавляет Андрей Козловский.