В Набережных Челнах утвердили стоимость и виды проездных билетов

Власти Набережных Челнов утвердили стоимость и виды проездных билетов на общественный транспорт. Об этом сообщил руководитель исполкома Фарид Салахов, отвечая на вопросы о новых проездных.

По поручению мэра города Наиля Магдеева и с учетом мнения горожан были разработаны три вида проездных билетов:

безлимитный проездной на автобус и трамвай стоимостью 2400 рублей. Этот проездной дает право на неограниченное количество поездок на обоих видах транспорта в течение 30 дней с момента пополнения;

безлимитный проездной только на трамвай стоимостью 1600 рублей. Этот проездной также действует 30 дней с момента пополнения и предоставляет неограниченное количество поездок только на трамвае;

лимитированный проездной на автобус и трамвай стоимостью 1800 рублей на 50 поездок, что соответствует стоимости одной поездки в 36 рублей. Этот проездной действует с 1 числа по последний день месяца.

Напомним, из бюджета Набережных Челнов выделили 105 млн рублей на субсидирование пассажирских перевозок в наступившем году. Соответствующие постановления опубликованы на официальном портале правовой информации.

Рената Валеева