43 новых метода высокотехнологичной медпомощи вошли в ОМС с 2025 года

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С 2025 года программа обязательного медицинского страхования (ОМС) пополнилась 43 новыми методами высокотехнологичной медицинской помощи, включая сложные операции на сердце и органосохраняющие вмешательства с применением робототехники. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет «Комсомольская правда».

— В программу ОМС дополнительно включены 43 новых современных метода высокотехнологичной медицинской помощи: протезирование клапанов в сердечно-сосудистой хирургии, реконструктивные операции при травмах, органосохраняющие операции с применением робототехники на поджелудочной железе, печени и желчных протоках, пищеводе, желудке, тонкой и толстой кишке, — сообщил министр.



Кроме того, по словам Мурашко, в программу ОМС включены два уникальных и дорогостоящих метода лечения сердечно-сосудистых заболеваний: имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора и эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца. Эти методы позволят спасти жизни пациентов с серьезными заболеваниями сердца и восстановить их трудоспособность.

Рената Валеева