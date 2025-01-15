В Татарстане появилась новая схема мошенничества с фейковыми сообщениями

Фото: Мария Зверева

Жителям Татарстана стало известно о новой схеме мошенничества, связанной с фейковыми сообщениями об ошибочных переводах. Об этом сообщил министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин.

На смартфон жертвы приходит сообщение, в котором злоумышленник извиняется за ошибочный перевод и требует вернуть деньги. Хайруллин призвал граждан не доверять таким сообщениям, подчеркивая, что за ними стоят мошенники.

Схема действия преступников выглядит следующим образом: сначала они отправляют жертве небольшую сумму, а затем через чат банка информируют о переводе гораздо большей суммы. Сообщение о переводе поступает в виде push-уведомления от банка, что делает его более правдоподобным.

Министр призвал граждан внимательно проверять информацию и следить за своими историями переводов, чтобы не стать жертвой мошенников.

Напомним, что Совфед России подготовил пакет законодательных инициатив, направленных на защиту граждан от финансовых мошенников.

Анастасия Фартыгина